Riik toetas veebruaris vähiravifondi 115 000 euroga, rahvas lisas sama palju

«Viie aasta jooksul on fondist toetust saanud kokku ligi 600 inimest ning fondi on kogunenud Eesti inimeste heategudena üle 6,1 miljoni euro,» lausus vähiravifondi «Kingitud elu» tegevjuht Katrin Kuusemäe. «Käivitasime sihtotstarbeliste annetuste kogumise kampaania Maalehe endise ajakirjaniku ja riigiametniku Agnes Jürgensi ravi toetuseks. Agnese raviks kogunes tuhandeid eurosid ja see jätkub.»