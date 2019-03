Eetiline prohmakas? Arst teatas patsiendile videoroboti vahendusel, et too on suremas

«Arvan, et neil oleks pidanud olema rohkem väärikust ja kohtlema teda paremini,» pahandab Wilharm. «Mitte ükski lapselaps ega pereliige ei peaks kogema seda, mida mina koos temaga,» ütleb ta CNN ile.

Wilharm tõdeb, et pere oli teadlik vanaisa peatsest lahkumisest, aga neid vihastab, kuidas California haiglas olukorda suhtuti ja uudis edastati.

«Mul oli tema pärast hirm ja olin nii pettunud uudise edastamise viisis. Võisin lugeda ta näoilmest, mida see talle tegi.»

Haiglast avaldatakse kaastunne ja öeldakse selgituseks, et algne diagnoos edastati arsti poolt isiklikult ja video kaudu lausutu oli jätkuks esitisele visiidile.

Arst, kes oli ilmunud videoekraani vahendusel, sõnas Quintanale, et kahjuks efektiivseid ravivõimalusi pole. Doktor selgitas, et annavad patsiendile morfiini, et muuta ta olemine väljakannatatavaks, aga selle manustamine muudab hingamise raskemaks.