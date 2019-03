Vatitikuga kõrva puhastamine viis eluohtliku ajupõletikuni

Mehel tekkis tõsine bakteriaalne infektsioon, mis algas kõrvakanalist ja liikus edasi koljuluusse ning ajukelmesse. Kuigi infektsioon ei jõudnud päris ajju, tekitas see neuroloogilisi sümptomeid ning patsient vajas kiirabi krambihoos kokku kukkudes.

Coventry ülikoolihaiglas meest ravinud arsti Alexander Charltoni sõnul tekis hoog kas mürkidest või survest, mis bakteriaalse infektsiooni tagajärel ajule mõju avaldasid. Kuid probleemid mehe kõrvaga ei olnud midagi uut ning selgus, et ta kannatas vasaku kõrva valu ja kuulmiskadu juba viis aastat. Selle aja jooksul oli teda ka korduvalt sama kõrva põletikuga ravitud. Tõsisemad haigusnähud tekkisid inglasel umbes kümme päeva enne haiglasse viinud krambihoogu: mehe vasak kõrv valutas ning eritas vedelikku ning ta kannatas vasakus pea pooles nii tugevaid valusid, et need panid ta oksendama. Samuti oli tal raskusi inimeste nimede mäletamisega.