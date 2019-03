Nii jäädaksegi ootamatult rasedaks? Beebipillid ei pruugi ühe geenivariandiga naistele mõjuda

Uus uuring võib seletada, miks beebipillid ei ole 100 protsenti efektiivsed ning mõned naised jäävad neid võttes siiski rasedaks. Uuringu teinud Colorado Ülikooli teadlaste sõnul on leiud veel liiga algelised, et nende järgi saaks seda geenivarianti kandvate naiste rasedusriski määrata, vahendab CNN .

Enamik arste on näinud patsiente, kes ütlevad, et võtsid beebipille õigel ajal ja iga päev, kuid jäid siiski rasedaks. Ajaloolise vaatenurga järgi arvati, et selliste juhtumite puhul võis siiski mõni pill vahele jääda, kuid uuringut juhtinud günekoloog Aaron Lazorwitzi jaoks ei olnud see seletus piisavalt hea. Lazorwitz rääkis Colorado Ülikooli farmakogeneetikuga ning tuli välja uudse ideega. Farmakogeneetikud uurivad, kuidas geneetilised tegurid mõjutavad inimese reaktsiooni ravimitele.