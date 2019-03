Kõõma 5 salalikku põhjust, mil pole midagi pistmist kuiva nahaga

Naha seisund soodustab kõõma tekitava seene vohamist. Vastupidiselt levinud arvamusele ei soodusta kuiv nahk kõõma teket. Tegelik süüdlane on pärmseen nimega pityrisporum orbiculare, mis toitub naharasust. See selgitab, miks on kõõmale vastuvõtlikumad just rasuse peanahaga inimesed. Mõne inimese toodetav rasu on sellele seenele eriti meelepärane elukeskkond, mistõttu ongi kõõm kerge levima.