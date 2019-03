Väsinud ja jõuetu? Saa teada, mis võivad olla vaikselt ligi hiiliva neeruhaiguse tunnusteks

«Väga oluline on õigeaegselt tähelepanu pöörata neeruhaiguse riskiteguritele,» rõhutab Regionaalhaigla neeruarst doktor Annika Adoberg. Adobergi sõnul kulgeb neeruhaigus sageli märkamatult, sümptomid võivad tekkida alles siis, kui hävinud on juba 90 protsenti neerukoest, seetõttu on vajalik teada kroonilise neeruhaiguse riskitegureid.