Millisel määral kahjustab südamehaige tervist liigne erutumine?

Üks väheseid uuringuid, kus on uuritud põnevuseotsijatest südamehaigeid, sellele kinnitust ei saanud, vahendab Health24 . Vähestel esines tõsiseid probleeme.

Vaatluse all olid põnevust otsivad entusiastid, kel oli diagnoositud hüpertroofiline kardiomüopaatia - seisund, mida iseloomustab südame seinte paksenemine ja see on südame seiskumise sage põhjus.