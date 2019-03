Staardermatoloog hoiatab: sellisele aknele ei tasu küüntega kallale minna

«See on kõige raskem akne vorm, mille puhul paikneb põletik sügaval naha all,» ütles nahaarst portaalile Reader’s Digest. Tegu on ühtlasi kõige valulikuma akne tüübiga. Kui n-ö mustpea- ja valgepeavistrikest saab mäda tegelikult hõlpsasti välja pigistada, siis tsüstiline akne on laialdasem ning küüntega kallale minek teeb selle veel inetumaks ja põletikulisemaks.

Nii nagu aknel üldiselt, on ka tsüstilisel aknel kaks peamist tekkepõhjust – hormoonid ja geneetika. «Seepärast läheb akne hullemaks puberteedieas, mil hormoonid möllavad, ning samal põhjusel esineb naistel menstruatsiooni ajal akne ägenemist,» sõnas Lee. Laps võib aga vanematelt pärida rasusema naha ning nahaprobleemid, seega ongi tõenäoline, et nendega peab silmitsi seisma ka tema. «Mõnel inimesel ongi rasusem ja paksem nahk, mis soodustab aknet. Üldiselt on tsüstilise aknega kimpus need, kelle vanematel on see samuti esinenud,» lisas dermatoloog.