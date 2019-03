Eesti võib leetriloteriil saada peavõidu

Leetritega on hädas paljud Euroopa riigid, ja neis, kus see veel nii ei ole, on haiguse päralejõudmine vaid aja küsimus. «Sajast haigusele vastuvõtlikust (vaktsineerimata – toim) inimesest haigestub leetrihaigega kokku puutudes kuni 98 ehk tabamus on peaaegu sada protsenti,» selgitas Dontšenko. Just selletõttu ongi leetritest raske jagu saada, kuigi haigestumist on võimalik vaktsineerimisega vältida.