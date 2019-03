Guugeldavad vanemad õpetavad arstidele, kuidas last ravima peaks

«Hästi palju otsitakse teist arvamust või teistsugust infot, inimene on veendunud, et arst ei ole talle kõike ära rääkinud,» ütles Einberg ERRile .

Ta on veendunud, et selle paradoksi taga on internetis vohav info üleküllus, mis samal ajal ei ole paraku ei täpne, ühene ega sageli ka mitte teaduslik. Paraku aga tekib just sellise info läbitöötamise tulemusel lapsevanematel sageli tunne, et nad teavad haigusest ja selle ravist paremini kui lapse raviarst.