Vähiteadlane avastas endal peeglisse vaadates kasvaja

Kobetz oli ülikoolis töötanud kuus nädalat, kui hommikul end valmis pannes ning peeglisse vaadates ta märkas, et kurk on kuidagi imelik, kirjutab Reader’s Digest. «Kael nägi veider välja – paremini ei oska ma seda selgitada,» meenutas naine 2004. aasta kogemust. Ta pani esmalt aja perearsti juurde, kes nõustus temaga, kuid ei osanud midagi konkreetset vastuseks pakkuda. Kobetzil oli aga varasemalt olnud probleeme kilpnäärmega. «Pärast poja sündi tekkis mul Hashimoto türeodiit – kilpnäärme autoimmuunne põletik, mis võib põhjustada kilpnäärme turset,» sõnas ta. Toona tundis aga naine, et tegu on millegi muuga ning arstki soovitas tal oma sisetunnet usaldada.

Kilpnäärmepõletikuga patsientidel on suurenenud vähirisk, kuid see on siiski pigem harvaesinev tüsistus. Kobetz oli aga erand – kaela ultraheli paljastas, et kilpnäärmes oligi kasvaja ning arstid alustasid naise raviga, et kilpnääre koos seda ümbritsevate lümfisõlmedega eemaldada. Ravi oli kiire ja tõhus ning viis haiguse taandumiseni, kuid see kogemus jäi naisele siiski hinge. «Arvan, et igaüks, kes elab läbi kogemuse vähiga, hakkab rohkem tajuma, et me ise ei suuda selle kulgu kuidagi kontrollida,» nentis ta.