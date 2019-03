Seente üllatavalt kasulik mõju ajule sai uuringus kinnitust

Värske teadustöö leidis, et inimesed, kes lisavad oma toidusedelisse seeni, ka väikestes kogustes, paistavad kannatavat vähem kerge kognitiivse languse all. Kergete kognitiivsete funktsioonide häirega võib inimene tunda mõningaid Alzheimeri tõvele viitavaid sümptomeid, näiteks mälu- ja keeleprobleeme või ruumitaju halvenemist. Siiski on haigusnähud nii leebed, et ei sega normaalset elu elamast.