Selle tee tarbimine aitab võidelda liigsete kilodega

Ülekaalulisus tõstab ka diabeedi ja teiste ainevahetushaiguste riski. Mida rohkem ülekaalu, seda kõrgem on terviseprobleemide risk, vahendab Medical News Today .

Ohio ülikooli teadlased uurisid, milline on rohelise tee mõju soolebakteritele ja kuidas see võiks mõjutada rasvumist ja sellega seotud terviseprobleeme.

Journal of Nutritional Biochemistry teadusajakirjas avaldatud uuringus vaadeldi rohelise tee mõju meessoost hiirtele. Emaseid hiiri ei lisatud uuringusse seetõttu, et nad on dieediga esile kutsutava rasvumise suhtes üsna vastupanuvõimelised.