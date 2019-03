Kolm märki nahal, mis viitavad diabeeti haigestumisele

Diabeet tekib siis kui keha ei tooda piisavalt insuliini või ei reageeri sellele korralikult. Ilma vajaliku hormoonita, on kehal keeruline veresuhkrut energiaks muuta. Portaal Express toob välja kolm nahal nähtavat haigusnähtu, mis võivad diabeedile viidata.

Kollakad või pruunid laigud nahal võivad varakult diabeedist märku anda. Nahahaigus algab tavaliselt väikeste kõrgemate punnidega, mis võivad näha välja nagu vistrikud. Hiljem muutuvad need paistes ja kõvadeks nahalaikudeks, mis võivad olla kollakad, pruunikad või punakad. Laigu ümber olev nahk näeb välja läikiv ja portselani moodi. Nahahaigus käib tsükliti, olles aktiivne ning vahel jälle ära kadudes.

Kõva, vahajas nahk võib tulla diabeedist. Kõige tõenäolisemalt saab see alguse kätest, kuid võib olla ka sõrmedel, varvastel või mõlemal. Sõrmed võivad muutuda kangeks ja raskesti liigutatavaks. Kui diabeeti pole aastaid korralikult ravitud, võib tunduda nagu sõrmeotstes oleks kivikesed. Kõva, paks ja paistes välimusega nahk võib levida edasi ka käsivartele, samuti ülaseljale, õlgadele ja kaelale.

Säärte esikülgedel asetsevad täpid või tumedad laigud võivad diabeedile viidata. See on väga levinud diabeedi tüsistus ning täpid võivad asetseda ka käsivartel ja reitel. Kui inimesel on juba diabeet diagnoositud, võib arst soovitada ravimit vahetada.