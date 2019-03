Tõeline supertoit: seitse põhjust, miks süüa idusid

Idusid saab lisada igale poole: smuutidesse, salatitesse, pannkookide ja putrude peale. Idandites võib sisalduda kuni 40 korda rohkem fütokemikaale, kui nende täiskasvanud taimedes, leidis ajakirjas Journal of Agricultural and Food Chemistry avaldatud uuring. Woman´s Health toob välja seitse kasulikku omadust, mida idud meile pakuvad.

Kõrge vererõhk on peamine südamehaiguste riskifaktor. Igasugused taimsed toidud, mis sisaldavad kiudaineid ja K-vitamiini soodustavad tervislikku vererõhku.

Taimed, sealhulgas idud on vähivastase toimega. Ajakirjas Future of Oncology avaldatud uuring leidis, et brokoli idudes sisalduv sulforafaan võib mõjuda kasvaja tüvirakkudele.