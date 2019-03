Pane tähele: söetablettide kogusega pannakse mitmekordselt puusse

«Aktiivsüsi on reeglina olemas igas kodus, sest teatakse, et see aitab kõhuhädade ja mürgistuste vastu, kuid inimesed peavad piisavaks koguseks paari tabletti. Tegelikult tuleks lapsevanematel mürgistusjuhtude tarvis kodus hoida aktiivsöe tablette arvestusega, et 10 kilo kaaluva lapsel on õigeks annuseks 40 tabletti ehk 10 grammi,» selgitas terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

Mürgistuste korral on aktiivsöe ülesandeks siduda suukaudselt manustatud mürgiseid aineid ja takistada nende imendumist. Siiski tuleb silmas pidada, et ehkki aktiivsüsi aitab paljude mürgistuste puhul, ei mõju see sugugi kõikide mürgistuste korral. Lisaks tuleb arvestada, et nagu iga teinegi ravim, omab aktiivsüsi kõrvaltoimeid ning kasutamiseks on ka vastunäidustusi. Seega on aktiivsöe neelamine alati väga hästi kalkuleeritud tegevus ning seda ei tohiks teha ilma olulise vajaduseta, sealhulgas mittemürgiste ainete neelamisel või igaks juhuks. Ent olukordades, kus aktiivsüsi on vajalik, tuleb seda manustada võimalikult kiiresti, soovitatavalt esimese 30 minuti kuni ühe tunni jooksul aktiivsöega seonduva mürgi neelamisest.

«Kahjuks on sagedased juhtumid, kus lapsed on saanud kätte vanemate või vanavanemate ravimid ja need sisse võtnud. Sellisel juhul piisaks esmaaabiks aktiivsöe andmisest, kuid reeglina on kodus vaid mõni tablett ja nii tulebki pöörduda kiirabisse. Meil on olnud ka juhuseid, kus väike patsient tuli Saaremaalt kiirkorras mandrile tuua. Piisav kogus aktiivsütt ravimikapis aitaks seda kõike vältida,» ütles Oder.

Aktiivsöe tablettide orienteeruvad kogused:

Apteekides on müügil peamiselt 250 mg aktiivsöe tabletid, mis tuleb purustada.

Täiskasvanu annus on orienteeruvalt 50 g = 200 tabletti, 10-kilose lapse annus on 10 g = 40 tabletti.