Avatud on uuendatud portaal akne.ee

Abrami sõnul on oluline, et tervisealane teadlikkus pärineks allikatest, kus info on kontrollitud. «Inimeste teadlikkus nahahaigustega seonduvast on küll tõusuteel, aga teadlikkus, mis pärineb sotsiaalmeedia allikatest, ei pruugi alati olla kontrollitud spetsialistide või ekspertide poolt. Ise diagnoosimine ja ravimine võib tekitada rohkem kahju kui kasu ja tulemus võib olla hullem kui haigus ise.»

Abram märkis, et iga inimene saab igapäevaselt päris palju ära teha, et vältida nahahaiguste teket või vähendada juba olemasolevate mõju ja kulgu. Regulaarne naha muutuste jälgimine, igapäevane nahahooldus, toidusedeli muutmine ja naha päikese eest kaitsmine on lihtsaimad võtted naha eest hoolitsemisel.

Akne.ee seletab arusaadavalt, mis on akne, missuguseid akne liike on olemas, kuidas ja miks akne tekib, kuidas on võimalik vältida näiteks armide teket või mida teha, et akne teket mitte soodustada. Portaalis on lihtsalt lahti seletatud, missugused on akne ravivõimalused ning missugune on parim ravi eri akne vormidega. Akne.ee lehel on ümber lükatud ka levinuimad müüdid selle tekkepõhjuse või ravi kohta ning antud näpunäiteid toitumiseks, hügieeniks ja nahahoolduseks.