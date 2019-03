Kooliõde: laps tahtis end lasta vaktsineerida, aga vanem keelas

Kooliõe sõnul selgitavad nad vanematele, mis on vaktsineerimisest loobumise ohud ning osa vanemaid mõtleb ümber, vahendas ERR .

«Kui vanem ei luba, siis me ei tohi vaktsineerida. Seal ankeedis on kirjutatud «põhjus», aga harva, kui keegi põhjuse kirja paneb, miks ta otsustas last mitte vaktsineerida,» rääkis Kendra.