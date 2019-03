Paljulubav leid: kaks kohvi koostisosa avaldasid olulist mõju mehi ohustavale haigusele

Hiljuti Barcelonas Euroopa uroloogiakongressil esitletud uuring tõi välja, et kaks kohvi koostisosa võivad eesnäärmevähi kasvu pärssida. Uuringutulemusi on siiani näidatud ainult loomade peal, kuid leiud võivad selgitada, miks mitmed vaatlusuuringus inimestega on leidnud, et kohvi joovad mehed kannatavad eesnäärmevähi käes harvemini, vahendab New Atlas.

Viimastel aastatel on tulnud välja mitu ulatuslikku epidemioloogilist uuringut, mis näitasid, et mõõdukas kohvi tarbimine ei ole suurema osa inimeste jaoks kahjulik ja mõni tass päevas võib olla isegi kasulik. Näiteks leidis üks uuring, et kohv võib võidelda nii Parkinsoni tõve kui dementsuse vormiga ning teises uurimuses tõdeti, et päevas tassitäie kohvi joovatel inimestel on 12 protsenti madalam suremise risk kui nendel, kes seda üldse ei tarbi. Siiski ei kinnita sellist tüüpi uuringud põhjalikku seost ega näita täpselt, kuidas kohv kasulik võiks olla. Seetõttu on hakatud uurima täpseid kohvi koostisosi ning nende mõju inimesele. Uus uuring keskendus kuuele eeldatavalt vähivastasele koostisosale kohvis. Testides ainete mõju eesnäärme kasvajarakkudele, paistsid silma kaks koostisosa, mis rakkude levikut pärssisid: kafestool ja kafeool. Hiljem nähti hiirtega tehtud katsetes, et kahe aine kombinatsioon aeglustas vähirakkude kasvu. Peale 11 päeva suurenesid ilma ravimata hiirte kasvajad kolm ja pool korda oma esialgsest mahust, kuid kahte koostisosa manustanud hiirtel vaid poolteist korda.

Teadlaste sõnul ei tähenda need leiud, et eesnäärmevähiga patsiendid peaksid hakkama igapäevaselt mitu tassi kohvi jooma, sest täpseid toimivaid koguseid inimeste jaoks ei ole veel kindlaks tehtud. Siiski määrati uuringus, et arvutades tulemused ümber inimeste peale võiks olla piisav kahe aine kontsentratsioon kolmes tassis Türgi kohvis või kuues tassis moka kohvis. Sealjuures on määrava tähtsusega kohvi valmistamise tehnika: kohvi filtreerimine kõrvaldab kaks kasulikku koostisosa.