Lastearstid soovitavad lihtsat meetodit, millega toiduallergiaid ära hoida

Seedetraktis paikneb unikaalne imuunsüsteemi rakkude kooslus. Kui need rakud puutuvad kokku erinevates toitudes sisalduvate allergeeniliste valkudega, võtavad nad need valgud omaks. See juhtub aga vaid siis, kui neid valke tutvustatakse varases eas ja pidevalt ning kriitiline aeg on selleks just 4. ja 6. elukuu vahel.