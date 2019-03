Psühholoog selgitab: kuidas aru saada, et nutisõltuvus on muutunud tõsiseks?

«Sõltuvusega on tegemist siis, kui inimene ise või teda ümbritsevad saavad aru, et see tekitab neil mingisuguseid probleeme – kas või selles mõttes, et ta ei jõua tööle, ei saa kooliasju tehtud, sotsiaalsed suhted kannatavad. Kui inimene ise saab aru, et ta kasutab liiga palju ja tal tekivad süümekad ja võib-olla püüab seda isegi piirata, aga ei saa sellega hakkama. Näiteks kui ta läheb puhkusele ilma nutiseadmeta ja siis tekivad ärajäämisnähud, mis on täitsa tõsised – ärevus, ärritus, halb on olla,» loetles kliiniline psühholoog ja Tartu Ülikooli õppejõud Kariina Laas saates «Plekktrumm», vahendas ERR.