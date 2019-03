Seksuaalvägivald põhjustab sageli tõsiseid pikaajalisi tervisehäireid

Seksuaalvägivalla ohvriteks on enamasti naised, kirjutab Med24. 2014. aastal läbi viidud Eesti naiste tervise uuringu põhjal on 7,4 protsenti naistest kogenud vägistamist või vägistamiskatset. SV on kõige sagedasem paarisuhtes, olles üks paarisuhte vägivalla komponente.