Harvardi uuring seostas magustatud jookide tarbimist varajase surmaga

Ameerika südameliidu ajakirjas Circulation avaldatud Harvardi uuring näitas, et inimesed, kes joovad päevas kaks või rohkem magustatud jooki, surevad tõenäolisemalt varem, kui need, kes joovad vähem kui ühe joogi kuus, vahendab Inverse . Karastusjookide alla läksid uuringus limonaadid, spordijoogid, magustatud mahlajoogid, kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirupi või puuvilja konsentraadiga valmistatud joogid.

Uurijad leidsid, et mida rohkem oli jookides suhkrut, seda suuremat risk kujutasid need tervisele. Lisaks leiti, et naised, kes jõid rohkem kunstlikult magustatud jooke, olid suurema riski all surra südamehaigusesse. Teadlased eeldasid, et seos võib ilmestada inimesi, kellel oli juba liigsest suhkru tarbimisest terviseprobleemid tekkinud ning kes on magustatud joogid dieetjookide vastu välja vahetanud.