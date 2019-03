USA dessantlaeval lõi kaks kuud laineid mumpsipuhang

USS Fort McHenry laeval viibival 25 meeskonnaliikmel diagnoositi mumps ehk parotiit, vahendas CNN. Seni, kuni väljaanne haiguspuhangu kohta küsis, polnud USA merevägi seda infot avalikustanud. Haigus puhkes laeval esmakordselt detsembris, viimane haigestumine on teada 9. märtsist. «Ükski haigusjuhtudest polnud eluohtlik ning enamik on tervenenud või peagi täielikult tervenemas,» kinnitati väljaandele.

703 laeval viibivat inimest on saanud täiendava MMR vaktsiinidoosi, mis kaitseb leetrite, mumpsi ja punetiste eest. Hetkel viibib laev Pärsia lahe piirkonnas ning meedikud hoiavad haiguspuhangul kätt pulsil, hindamaks, millal on meditsiinilisest vaatepunktist ohutu randuda. Mereväest kinnitati CNNile, et juhul kui laeval esineb haiguspuhang, võidakse randumine keelata kuni 30 päeva vältel pärast viimase haigusjuhu esinemist.