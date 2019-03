Uuring paljastas, milliste valdkondade töötajad enim haigena tööl käivad

Tööportaal CVKeskus.ee uuris juba viiendat aastat töövõtjatelt, kas nad on haigena tööl käinud. Kui 2013. aastal oli tõbisena tööl käimine väga levinud ja koguni 95 protsenti uuringus osalejatest vastas, et vaatamata haigusele läksid nad ikkagi tööle, siis tänavu langes haigena tööl käivate töötajate osakaal 81 protsendile.

«Levinuimad põhjused haigena tööl käimisel on kindlasti soov vältida palgakaotust, kuid ka tunnetus, et teisiti jääb töö lihtsalt tegemata,» ütles CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. «On hea tõdeda, et pea iga viies tööandja hüvitab palga ka esimestel haiguspäevadel, mis annab töötajatele selge signaali, et ka tööjõupuuduse valguses on töötaja tervis haigena töö rügamisest märksa olulisem.»