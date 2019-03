Viis tegurit, mis põhjustavad ebamugavat rosaatseat

New Yorki dermatoloog Richard Torbeck sõnas portaalile Health, et sarnaselt enamustele dermatoloogilistele haigustele, tuleb haigus mitmest erinevast tegurist. Siiski on Torbeci sõnul mitmeid erinevaid teooriaid haiguse tekkepõhjuse kohta.

Ravi aitab haiguse sümptomeid leevendada ja elukvaliteeti oluliselt tõsta. Kui märkad punetust, ville, vinne või väikeste nahaaluste veresoonte esiletungimist, tuleks nahaarsti poole pöörduda. Mida varem haigusele jälile jõuda, seda ravitavam see on ning kergem on vältida pikaajalisi tüsistusi, nagu naha paksenemine ja silmaprobleemid.

Geenid

Kõigi nahk võib korraks punetuda, kuid rosaatsea puhul tekitavad laienenud veresooned punetust ja teisi sümptomeid, mis on väga visad kaduma. Rosaatsea kipub paljudel pereliikmetel esinema, mistõttu usutakse, et haigus võib olla pärilikku seosega. Seega võib olla inimese geneetilises koodis soodumus haiguse vallandumiseks. Põhja-Euroopa päritolu inimestel, eriti heleda nahaga inglastel, iirlastel ja šotlastel esineb haigust tihedamini.

Halvasti töötav immuunsussüsteem

Immuunsüsteem peaks hea kahjulike sissetungijate eest kaitsma, kuid ühe teooria järgi tuleb rosaatsea just veast keha kaitsevõimes. Kui haiguse soodumusega inimeste nahk saab päikese ultraviolettkiirgusest või naha pinnal olnud mikroorganismidest kahjustada, võib see viga immuunsuses tekitada liiga tugeva immuunreaktsiooni. See ebatavaline immuunvastus suurendab põletikku nahas, mis rosaatsea sümptomeid tekitavad.

Mikroorganismide üleküllus

Üks võimalik tegur on väike nahalest Demodex folliculorum, mis elab terve oma elutsükli nahal ja siis sureb. Tavaliselt ei tekita lest mingeid probleeme, kuid rosaatseaga inimesed on selle kahjulikule mõjule vastuvõtlikumad ning nende nahalt on lesta rohkem leitud.

Halvad ühendused närvide ja veresoonte vahel

Lisaks immuunsüsteemi halvale toimimisele, võib rosaatsea tekkimisse panustada ka vigane närvisüsteem. Närvid saadavad veresoontele signaale, millal kokku tõmbuda ja millal lõdvestuda. Kui see sõnumi mehhanism ei tööta korralikult, voolab nahka liiga palju verd ja võib tekkida punetus. Uurijad on leidnud, et rosaatsea puhul on nähtud ebakõla kemikaalide tasemetes, mis on vajalikud neuronite omavaheliseks suhtluseks.

Infektsioonid