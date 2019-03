Psüühikahäirega inimesed kurdavad soovimatu erikohtlemise üle

Tartu Ülikooli teadlane Dagmar Narusson uuris, kuidas inimesed, kes on kogenud mõnd vaimse tervise valdkonda liigitatavat haigust, keerulisest olukorrast taastuvad ja kogukonda naasevad, kirjutab ERR .

«Vaimset haigust kogenud kurdavad, et kui kord on neile diagnoos pandud, siis mõtlevadki ümbritsevad inimesed nendest kui haigusest (inimene=haigus). Häire kaela kirjutatakse igasugused persooni erisused,» ütles Narusson. Tegelikult on psüühikahäiret kogenud inimesed nagu kõik teisedki – emad, isad, õed, vennad, töökaaslased, sõbrad, muusika harrastajad ja luuletuste kirjutajad.