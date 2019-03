Uuring: vaid iga kolmas eestimaalane suvatseb nõuetekohaselt hambaid pesta

Kõige laisemad hambapesijad on lätlased, kellest lausa kümme protsenti tunnistas, et peseb hambaid vaid siis, kui neil selleks aega on. Sama tõdes kuus protsenti eestimaalastest ja kaheksa protsenti leedukatest, selgus Baltimaade suutervise uuringust.

«Lagunenud hammaste ja igemehaiguste mõju inimese organismile ja enesehinnangule on nii laiaulatuslik, et on raske hinnata tema tervislikku seisundit enne, kui hambad pole saanud vajalikku ravi. Kuigi hoolitseme oma hammaste eest rohkem kui meie lõunanaabrid, on siiski murettekitav, et rohkem kui kolmandik eestimaalastest peseb oma hambaid kas kord päevas või veel vähem,» sõnas hambaarst Liina Viksi.