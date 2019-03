Küüned kihistuvad? Põhjuseid võib olla mitmeid

Juuksed ja nahk ei ole ainsad asjad, mis vananedes muutuvad. On täiesti normaalne, et aastate lisandumisel muutuvad ka küüned hapramateks ja võivad seetõttu kergemine kihistuda.

Tervisehoiutöötajad ja üldse inimesed, kes peavad päevas korduvalt käte desinfitseerijat kasutama, võivad märgata, et küüned on muutunud hapraks. Desinfitseerijates olev alkohol võib sarnaselt puhastusvahenditele eemaldada küüntelt vajaliku niiskuse, mis omakorda muudab need vastuvõtlikuks kihistumisele. Tasub eelistada neid tooteid, millele on lisatud sekka niisutavaid koostisosi.