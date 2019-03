Õde ja vend on üksteisele oma haiguse tõttu surmavalt ohtlikud

TF-haiged on vastuvõtlikud respiratoorsetele infektsioonidele hingamisteedes esineva tihke lima tõttu, mis on heaks kasvulavaks bakteritele. Oma haiguse tõttu ei tohi Sienna ja Noah koos magada, söögiriistu jagada ega mingil juhul näiteks musi teha. Ema Shelby sõnul on väga keeruline lapsi üksteisest eemal hoida.

«See teeb mind väga kurvaks, et nad ei saa üksteisega hellusi jagada. Me lubame neil kallistada, aga musi tegemine on nakkusriski tõttu keelatud,» ütles Shelby. «Kui Sienna mängib mõne leluga, siis peame veenduma, et jõuame selle enne Noah' kätte jõudmist ära desinfitseerida,» lisas ta.

Shelby sõnul on lastel erinevate kaubamärkide joogipudelid, söögiriistad ja kausid, et need mingil juhul segamini ei läheks. «Ma pean neil pidevalt silma peal hoidma, nad ei tohi näiteks liivaga mängida või lompi hüpata, sest seal võivad peituda eosed,» ütles ema.

Tema sõnul üritavad nad lapsi väga puhastena hoida, vannitades neid mõlemat eraldi igal hommikul ja õhtul. Lisaks peavad nad iga päev kaheksat erinevat ravimit võtma ja füsioteraapias käima.

Naise sõnul ei julge ta isegi ühtegi puhkust planeerida, sest haigestumiste korral on tal iga kord hirm, et nad ei ela seda üle. Shelby sõnul elavad nad pidevas hirmus - üks päev on kõik hästi, aga teisel päeval on laste kopsude jõud drastiliselt langenud ja oht elule on suur. «Me proovime mitte palju ette planeerida, ainult nädal kuni kaks,» ütles Shelby.

Antud haigusega inimeste keskmine eluiga on 31 aastat.

FOTO: Mercury Press & Media / Caters News Agency

