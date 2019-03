Sagedasim viga, millega dieedipidajad põruvad

Mistahes eripärane dieet on hukule määratud, kui inimene ei joo piisavalt vett, ütles uroloog Thomas Chi portaalile Healthline. Tema hinnangul keskendutakse tihti ja täie rauaga uhiuuele toitumiskavale, kuid unustatakse sealjuures kõige lihtsam asi – vesi. Probleem tekib sageli just dieetidega, kus tuleb süüa suhteliselt palju liha, sest selle arvelt kasvab päevane soolakogus suureks. «Vähene veejoomine koos soolase menüüga võib tekitada tüsistusi nagu näiteks neerukivid,» hoiatas Chi.

Õnneks on organismil olemas oma hoiatussüsteem – kui oleme veepuuduses, tekib meil janu. «See on keha märguanne, et vedelikke napib ning sellele peaks reageerima nii kiirelt kui võimalik,» märkis gastroenteroloog Niket Sonpal. Lisaks on murekoht selles, et janu kiputakse näljaga segamini ajama, mis tekitab tahtmise näksida, kuigi tegelikult vajaksime hoopis lonksu vett. «Edukas kaalulangetus koosneb plaanist, mis aitab hinnata, kus sa praegu oled, kuhu tahad jõuda ning kuidas selle saavutad,» sõnas Sonpal. Kas ka vesi peaks olema sellest plaanist? See on kahtlemata oluline komponent nii kaalulangetusel kui ka üldise tervise tagamisel.

«Ainuüksi rohkest veejoomisest siiski ei piisa, et märkimisväärselt kaalu langetada, kuid see tuleb kasuks koos makrotoitainete õige jaotumise ning mitmekesise toidugruppide tarbimisega,» kinnitas Sonpal. See tähendab, et vesi peab olema üks dieedi osa, kuna see kiirendab rasvade ainevahetust ning koos kvaliteetse toiduga loob täiskõhutunde.