Toitumisteadlane: see keharasv toetab kaalulangust ja aitab diabeeti ennetada

See, et vastsündinutel on pruuni rasva, mis vajadusel toodab soojust, on teada juba pikalt. Selle sajandi alguses avastati, et ka täiskasvanutel on pruuni rasva, mis asub kaela, selgroo, suurte veresoonte ja südame ümbruses, parandades nii aju verevarustust. Pruunide rasvarakkude saarekesed asuvad tavaliselt valge rasva sees. Pruuniks nimetatakse rasva seepärast, et see sisaldab palju veresooni.

Ladestumise asemel põletab pruun rasv glükoosi ja rasva, eritades soojust. Pruuni rasva sisaldus on inimestel erinev. Kõige rohkem on seda beebidel, siis aga hakkab pruuni rasva osakaal vähenema. Puberteediealistel seda napib, siis aga hakkab rasva osakaal jälle kasvama. Pruuni rasva on veidi enam naistel kui meestel ja normaalse kehakaaluga inimestel enam kui rasvunutel.

Pruun rasv aktiveerub söömisel. Seda on uurinud Turu Ülikooli ja Müncheni Tehnikaülikooli teadlaste rühm. Uurimuse tulemused avaldati möödunud aasta sügisel ajakirjas Cell. Teadlased avastasid, et söömisel aktiveerub seedehormoon sekretiin. Leiti, et hiirtel on pruunis rasvas sekretiini retseptorid ning sekretiin aktiveerib pruuni rasva, mis hakkab soojust tootma. See annab aga ajule signaali, et piisab söömisest. Esimesed katsed inimestega on andnud paljulubavaid tulemusi. Nimelt süstiti väikesele hulgale vabatahtlikele sekretiini ja selgus, et pruun rasv aktiveerus ja hakkas põletama glükoosi. Uurimine sel alal jätkub.

Toiduga saab mingil määral aktiveerida pruuni rasva. Uurimused on näidanud, et tšillipipar ja roheline tee aktiveerivad pruuni rasva. Soovitatakse ka rasvast toitu, kuna selle söömisel erituvad sapphapped soodustavad sekretiini eritumist. Samuti on tähtis regulaarne toitumine. Enim aktiveerib pruuni rasva aga madalam temperatuur - külmade ilmade saabumisega aktiveerub pruun rasv. Kuigi talvel võib ka jääaugus supelda ja võtta külma dušši, siis tegelikult piisab, kui viibite ruumis, kus temperatuur on 17-18 °C.

Palju räägitakse sellest, et pruun rasv aitab kaalu alandada. Turu Ülikooli dotsendi Kirsi Virtaneni andmetel põletab pruun rasv umbes kilo rasva aastas. Seda ei ole eriti palju, kuid just nii palju koguneb vananedes aastaga rasva.

Lisaks rasvapõletamisele näitavad mõned uuringud, et pruun rasv tõstab insuliinitundlikkust, parandades nii veresuhkru ainevahetust. See võib ära hoida II tüüpi diabeeti haigestumise ning parandada diabeetikutel veresuhkru tasakaalu.