Harukordne sünd: tüdruku kõhus kasvas tema väljaarenemata kaksik

Taolist haruldast sündi kirjeldati esmakordselt 1808. aastal ja sellest ajast on tulnud ette vaid käputäis sarnaseid juhtumeid. Mõni selline sünnitus on olnud Aasias, kus arenemata kaksik avastatakse peale sündi. Viimane juhtum erineb selle poolest, et naise günekoloog avastas kaksiku 35. rasedusnädalal ultraheliga, vahendab Daily Mail.

Arstid tõid 3,1 kilogrammise Itzamara keisrilõikega ilmale 37. rasedusnädalal enne esialgset tähtaega. Laps toodi ilmale varem, et kaitsta teda arenemata kaksiku kasvamise ja siseelundite kahjustuste eest. Päev peale sündi opereerisid arstid 45 millimeetrit pika ja 14 grammi kaaluva kaksiku, kes suri kui tema nabanöör läbi lõigati. Lapsel olid käed ja jalad, kuid puudus süda ja aju ning ta sõltus täielikult oma kaksikõest. Kuu aega hiljem on Itzamara täie tervise juures, ilma et tal oleks kõhul mingeid märke ega kahjustusi.

Monica Vega koos terve tütre Itzamaraga. Emal diagnoositi preeklampsia ning ta peab jääma arstliku valve alla. FOTO: Kuvatõmmis uudisteportaali Los Informantes videost

33-aastase ema Monica Vega sünnitusarst suunas naise riskirasedusega tegeleva arsti juurde kui märkas lapse maksas tsüsti. Ekspert kasutas Doppler veresoonte ultraheliuuringut, mis näitab sooni detailsemalt ja avastas, et tegu oli hoopis imepisikese lootega, kellel oli oma nabanöör. Esmalt taheti rasedust jätkata nii kaua kui võimalik, et enneaegsusega seotud riske vältida. Kuid kahe nädala jooksul oli näha, et moodustumata kaksik on kasvanud 20-30 protsenti oma esialgsest suurusest ja võib ohustada Itzamara tervist. Lisaks diagnoositi emal preeklampsia ehk ohtlikult kõrge vererõhk, mis võib sünnitusel insuldi tekitada.

Opereeritud kaksikul olid jäsemed, kuid puudusid pea ja süda. FOTO: Kuvatõmmis uudisteportaali Los Informantes videost