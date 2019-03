Küünte närimine võib viidata väga omapärasele iseloomuomadusele

Küünte närimine mitte ainult ei riku neid, vaid võib tekitada ka terviseprobleeme, suurendades infektsioonide riski ning kahjustades hambaid, kirjutab Reader’s Digest. Tüütust harjumusest on ka raske vabaneda. Teaduse vaatepunktist liigitatakse küünte närimine kehakesksete korduvate häirete hulka, mis aitavad inimestel stressi ja ärevusega toime tulla. Obsessiiv-kompulsiivne häire on sealjuures sarnase põhimõttega. Näiteks multifilmideski närib keegi hirmust küüsi – see on veidi liialdatud, kuid siiski üsna hea näide.

Siiski võib küünte närimise harjumus paljastada muudki kui inimese stressitaseme. Meditsiiniajakirjas Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry avaldatud uuringus viidati, et see võib olla märk perfektsionismist. Uuring viidi läbi 48 osalejaga, kellest pooltel oli diagnoositud kehakeskne korduv häire. Tulemustest selgus, et neil inimestel ilmnesid organisatsioonilisele perfektsionismile omased märgid (ületöötamine, liigne planeerimine, kiiresti ärritumine). Osalejad pandi ka nelja erinevasse olukorda, mis pidanuks neis tekitama stressi, frustratsiooni, igavust ja rahuololu. Kolm esimest emotsiooni panid häire käes kannatajad küüsi närima.