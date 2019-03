Tuberkuloosi diagnoosi saab Euroopas 30 inimest tunnis

Tervise Arengu Instituudi tuberkuloosiregistri juhataja Piret Viiklepa sõnul on Eestis tuberkuloosi haigestumine Euroopa keskmisest suurem – kui ELis haigestus 2017. aastal 10,7 inimest 100 000 elaniku kohta, siis Eestis 13,3. Samas on Eestis tuberkuloosi nakatumine ja haigestumine kiiresti vähenenud – veel aastal 1998 registreeriti Eestis koguni 824 tuberkuloosi juhtu.

«Kuigi tuberkuloos on tänapäeval ravitav, on haiguse levikule kaasa aidanud ravimresistentsete vormide levik ja haiguse pikk peiteaeg,» ütles Viiklepp. «Tuberkuloosi haigestub kümnendik nakatunutest, neist pooled esimese kahe aasta jooksul ja teised kogu ülejäänud elu jooksul.»

Kõige tõhusam viis tuberkuloosi leviku peatamiseks on haigete kiire avastamine ning nende terveks ravimine. Viiklepp rõhutas, et siin on suur roll inimestel endil – kui on pikka aega köha, tuleb minna perearstile.