Tänavu on patarei allaneelamisest mürgistuse saanud juba viis last

Ennekõike on ohustatud alla 4-aastased lapsed, ent kõige sagedamini on mürgistusinfo keskus pidanud konsulteerima 1-2-aastaste laste vanemaid. Enamus juhtudel ei oska lapsevanemad patareidest tingitud ohte tajuda, ent helistatakse eelkõige seetõttu, et lapse muutunud käitumist (nt pidevat oksendamist ja söögiisu kadumist ilma viirushaigestumiseta, käe rusikani kurku toppimist, öökimist, nuttu) kuidagi seletada ei osata. Alles muude võimlauste kontrollimiseks konsultandi küsimusele patareide võimalikust kättesaadavusest kodudes on selgunud, et need on vedelenud kapil, riiulitel ja väikesed lapsed on saanud nendega üsna vabalt mängida, patareisid on leitud lapse suust ka varem.