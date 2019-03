Silmaarst võib Alzheimeri tõvele jälile saada juba enne sümptomite avaldumist

Enam kui 200 inimest hõlmanud uuringus oli 39 inimest Alzheimeri tõvega, 37 inimest kerge kognitiivse kahjustusega ja 133 tervet kontrollgrupis, kirjutab Med24. Uuringus kasutati tehnoloogiat nimega optiline koherentstomograafia angiograafia (OCTA – optical coherence tomography angiography). OCTA kasutab valguslaineid, et nähtavaks muuta verevool reetina erinevates kihtides. See võimaldab visualiseerida muutused kapillaarides, mille läbimõõt on pool inimese juuksekarva omast – seega juba enne muutuste ilmnemist aju MRT-l või ajuarterite angiograafial.