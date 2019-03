Naine tunneb Parkinsoni tõve lõhna enne haiguse diagnoosimist

Milne tunneb lõhna paremini kui enamik inimesi. Naine märkas abikaasa juures muskuselist lõhna kümme aastat enne, kui arstid tal Parkinsoni tõve diagnoosisid. Kohtudes teiste sama tõbe põdevate inimestega, mõistis Milne, et lõhn ja haigus on omavahel seotud ning sellest ajast saati on ta teinud koostööd Manchesteri ülikooli teadlastega , kes üritavad aru saada, mida täpselt tema nina tunneb.

Arvatakse, et lõhn on seotud rasuga, mis niisutab juukseid ja nahka ning Parkinsoni tõve puhul võib keha seda rohkem toota. Uurijad tahtsid teada, millised biomarkerid lõhna toodavad ning kasutasid keemilist analüüsi massispektromeetriat, millega on võimalik eraldiseisvad osakesed eraldada. Nii leidsid uurijad väiksed molekulid, mis erilist lõhna tekitasid ning mida tundis ka Milne. Parkinsoni tõvega katseisikute rasuproovides oli nende koostisosade tase kõrgem ning see võimaldas luua mudeli testi jaoks, millega on võimalik Parkinsoni tõbe igas etapis diagnoosida. Edasi on vaja uurida, millises staadiumis täpselt nahatest Parkinsoni tuvastab.