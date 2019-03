Teadlased seletavad, miks inimaju pole täiskasvanud enne 30. eluaastat

Cambridge´i ülikooli professor neuroteadlane Peter Jones sõnas kohtumisel, et on absurdne defineerida aega, mil inimene jõuab lapsepõlvest täiskasvanuikka. Tema sõnul on tegu palju peenema protsessiga, mis võtab aega üle kolme aastakümne, vahendab Big Think.

Üks oluline osa aju küpsuse saavutamise protsessist on eesajukoorel ehk aju osal, mis tegeleb sotsiaalsete suhte, emotsioonide reguleerimise, impulsiivse käitumise kontrollimise, riski hindamise ja pikaajaliste plaanide tegemisega. Samuti oluline on aju tasumehhanism, mis on eriti kergestierutuv noorukieas. Need aju osad ei lõpeta kasvamist 18-aastaselt, vaid uuringute kohaselt võtab neil küpsuse saavutamine rohkem kui 25 aastat.