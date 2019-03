Ooperilauljast hääleterapeut jagab nippe kadunud hääle leidmiseks

«Minu juurde satub patsient üldjuhul kurguarsti juurest, kes on selgeks teinud, et häälepaeltega on füüsiliselt kõik korras. Minu tehnika on hääle tekitamisel osalevate lihaste massaaž – räägin patsiendiga juttu, panen ta massaažilauale, vaatan, kas ta suudab üldse sügavalt hingata,» selgitas hääleterapeut oma töövõtteid.