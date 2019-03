Meestele: mis on lahti, kui naine vahekorra ajal pisut urineerib?

Men’s Health portaalis aitas asjasse selgust tuua kolumnist, seksi- ja suhteekspert Naomi Piercey: «Pole mingit vajadust muretsemiseks, kuna selle võib põhjustada lihtsalt anatoomiline eripära. Seksuaalvahekorra ajal võib peenis naise põiele survet avaldada. Lisaks asuvad naise kliitor ja kusiti üsna lähestikku. Vahel võib naisel vahekorra ajal tekkida tunne, et ta peab urineerima. Üldiselt naine seda ei tee, sest kui ta suudab sel hetkel lõõgastuda, viib see tegelikult hoopis orgasmini. Kui aga naisel on päriselt pissihäda, siis ei tule peenise avaldatav surve põiele kasuks. Naised võiks ideaalis tualetis käia nii enne kui ka pärast vahekorda, et kuseteede infektsioonide tekkerisk oleks minimaalne.»