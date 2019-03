Arstid kardavad, et ka kooli seksuaalharidus satub poliitikute rünnaku alla

Naistearstid on veendunud, et abortide vähenemisele aitab kaasa suurem haritus, heaolu kasv ja teised sotsiaalmajanduslikud tegurid, mitte abordile pääsemise keerulisemaks muutmine, nagu võimalikul valitsuskoalitsioonil plaanis, vahendas «Aktuaalne kaamera. Nädal» .

Seoses kasvava ideoloogilise survega kardab Eesti seksuaaltervise liit, et piiranguid tuleb veelgi. «Kõigepealt rünnatakse vaba ligipääsu turvalisele raseduse katkestamisele, rünnatakse naistearste, et miks nad seda teevad, siis järgmine, mis kuulub rünnaku alla, on kooli seksuaalharidus, mis on teine Eesti edulugu,» nentis naistearst Kai Haldre.