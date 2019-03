Väikelapse toitmisvead tekitavad väga kiirelt selle mineraalaine puudust

Raud on vajalik punaste vereliblede, õigemini nende sees paikneva hemoglobiini tootmiseks. Hemoglobiin transpordib organismis hapnikku, mis on hädavajalik üldse kogu keha toimimiseks. Ajalisena sündinud lapsed tõmbavad enne sündi ema käest endale hunniku rauda tagavaraks, mida siis esimesel elupoolaastal jupikaupa hemoglobiini tootmiseks ära kasutavad. Olenevalt sellest, mis olukord emal rauaga raseduse ajal oli, lõppevad looteeas saadud tagavarad umbes kuue kuu vanuses otsa ja beebi peab hakkama rauda saama toiduga. Kõige paremad raua allikad on tailiha ja muna.

Aneemia kõige sagedasemaks põhjuseks teisel elupoolaastal (tervetel ajalisena sündinud lastel) on toitmisvead. Tavaliselt on sellel mündil kaks poolt. Esimene on see, et lihaga ei alustata õigel ajal (kohe 6 kuu sünnipäevast). Pärast kuue kuu sünnipäeva jätkuvalt ainult rinnapiimatoidul olevad imikud on üheksa kuu vanuses juba väga selgelt rauavaegusaneemiast ohustatud. Kellel on suur tõrge liha söömise suhtes, siis uuemad uuringud ütlevad, et võib rahuliku südamega 4-6 kuu vanuses juba muna andmisega ka alustada, mida varem allergiahirmus soovitati edasi lükata.