Hädas kõrge vererõhuga? Söö seda maitsvat köögivilja

Kõrge vererõhk mõjutab paljusid täiskasvanud inimesi, kuid eriliste sümptomite puudumise tõttu ei pruugita seda märgata. Õnneks aitab vererõhku kontrolli all hoida tervislik toitumine. Ekspertide soovitus on vähendada soolasisaldust toidus, sest see võib põhjustada vererõhu tõusu. Hea nipp vererõhu alandamiseks on süüa neid toite, mis sisaldavad suurel hulgal kaaliumit.