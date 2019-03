Oma lugu jagab haruldase näodeformatsiooniga sündinud mees

Nüüdseks on mees oma eripäraga leppinud ja töötab koos grupiga «Changing Faces». Üheskoos korraldatakse kampaaniaid, et aidata neid inimesi, kellel samuti on näos, kätel või mujal kehal mõni füüsiline eripära, mille tõttu tuntakse ennast kuidagi halvasti või üksi.

Kui Rory oli 17-aastane, siis tema sünnimärk kasvas nii suureks, et seda ei olnud kirurgiliselt ohutu eemaldada. Seetõttu läbis Rory viie aasta jooksul ligi 16 skeloteraapia protseduuri ning lõpuks 22-aastasena, oli sünnimärk jälle piisavalt väike, et arstid said selle kirurgiliselt eemaldada. See andis mehele väga palju enesekindlust juurde ja motiveeris teda oma lugu teiste aitamise eesmärgil jagama.