Teadlased avastasid kodudes leviva kurjajuure, mis soodustab rasvarakkude teket

Viimastel aastatel on teadlased võtnud süvitsi uurida endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid – need on ained, mis võivad häirida hormoonide toimimist, vahendab Medical News Today.

Selliseid aineid leidub mõnikord kodumajapidamises kasutatavates puhastusvahendites ja isegi igapäevaselt kasutatavates esemetes.

Paljud plastikust esemed sisaldavad näiteks ftalaate, mis on endokriinseid protsesse kahjustavad kemikaalid. Teadlased hoiatavad, et need kemikaalid ohustavad rahvatervist - uuringud on neid seostanud viljakusega seotud probleemide, maksahaiguse, vähi ja laste ülekaalulisusega.

Doktor Christopher Kassotise hiljuti läbi viidud uurimus Duke'i ülikoolis näitas, et leibkonna tolm võib edendada rasvarakkude arengut. Just põhjusel, et tolm võib sisaldada endokriinseid häireid põhjustavaid kemikaale.

Uurimistöö jaoks koguti Põhja-Carolinas asuvast 194 majast tolmuproove, eesmärgiga uurida tolmu keemiliste komponentide mõju elanike tervisele.

Selleks eemaldati proovidest keemilised ained ja uuriti nende mõju rakutasandile – täpsemalt, kas need aitavad kaasa rasvarakkude kujunemisele.

Selgus, et isegi väga väikesed tolmuproovides olevate kemikaalide kontsentratsioonid soodustasid tõepoolest esialgsete rasvarakkude teket, millest kasvavad edasi suured rasvarakud.

Lisaks ütlevad uurijad, et mitmed rasvarakkude kasvu põhjustanud kemikaalid esinesid kõrgemas kontsentratsioonis kodudes, kus elasid kas ülekaalulised või rasvunud lapsed.