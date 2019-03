Kohtuvaidlusse sattunud hambaarstid Kristo Ivanov ja Pille Soom seletavad: tubli töömesilane võib olla hea spetsialist, kuid konkurendina ebameeldiv

Tõepoolest, 2013. aasta suvel/kevadel tekkis Foorumi Hambakliiniku osanike vahel konflikt. Konflikti põhiolemus seisnes selles, et kuna mina ja Pille Soom - minu praegune partner Nordic Hambakliinikus - töötasime Foorumi Hambakliinikus osalise koormusega, siis soovisime täiendava rakenduse saamiseks avada üheskoos uue kliiniku Navigatori ärihoonesse (tänane Nordic Hambakliinik). Seejuures oli teada, et teised osanikud - Tarmo Marrandi, Tambet Tähepõld ja Timo Paberit - tegutsesid juba aastaid ise paralleelselt mitmetes hambakliinikutes.

Kui nad meie kavatsusest 2013. suvel/sügisel teada said, tõi see kaasa suure pahameeletormi. Seda sõltumata sellest, et olime kõik 25 protsenti Foorumi Hambakliiniku osanikud ja seega võrdsete õigustega partnerid. Minu arvates oli siin tegemist selgelt kaksikmoraaliga – ise teen, aga teistel ei luba. Sellest saigi alguse kogu tüli, mille üle kohtus ka kuus aastat hiljem vaidleme.