Puugihammustus võib esile kutsuda ravimatu allergia selle armastatud toidu suhtes

Teadlaste algne hüpotees on olnud, et inimestel tekib allergia pärast seda, kui ta saab hammustada alpha-galiga kokku puutunud puugilt, kes on eelnevalt toitunud hirve, koera või muu väikese imetaja verest, kirjutab Health24. Kui inimesel tekib allergiline immuunvastus alfa-galile, võib see põhjustada punase liha allergiat, selgitas Scott Commins, meditsiiniteaduse professor Põhja-Carolina meditsiinikoolist.