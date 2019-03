Vatitiku kasutamine lõppes mehele ränga ajuinfektsiooniga

Kui mees sattus lõpuks EMOsse, tegid arstid tema ajust skaneeringu, kust ilmnes, et tema vasaku kõrvakanali kohale oli tekkinud suur mädakogum. Kirurgide sekkumisel selgus, et see oligi alguse saanud vatitiku otsast, mis oli mehe kõrvakanalisse sattunud ja sinna kinni jäänud. «Mehel tekkis tõsine bakteriaalne infektsioon, mis sai alguse kõrvakanalist, arenes edasi koljuluu juurde ning liikus seejärel ülespoole ajusse,» kirjeldasid arstid ajakirjas. Mehe raviarst Alexander Charlton kahtlustas, et bakteriaalse infektsiooni põhjustanud toksiinid või tursest ajule avaldunud surve tekitas mehel omakorda krambid ning ajutise mälukaotuse.