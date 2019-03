Uuring: eakaid jooksutatakse hooldussüsteemis ning nende vaimne tervis jääb unarusse

Mõttekoja Praxis analüütik Gerli Paat-Ahi hinnangul on erinevad teenusepakkujad killustunud ja nii jääb ka terviklikust ning patsiendikesksest lähenemisest vajaka. «Pikaajaline hooldus Eestis tähendab inimese jaoks pahatihti erinevate hooldusepisoodide jada, kus üks teenusepakkuja ei tea, mida teine teeb. Süsteemi parandamisel on kriitilise tähtsusega ühise platvormi loomine, näiteks toimiv e-tervise süsteem, mis lihtsustaks abivajaja, omaste, perearsti ning tervise- ja sotsiaalteenuste pakkujate suhtlust,» märkis ta.

Praxise aruanne toob eraldi murekohana välja, et enda hoolduse ja ravi küsimustes kaasarääkimine ei ole siiani patsientide ja nende lähedaste jaoks loomulik ning tavapärane. Samuti jätab hooldusteenuste süsteem tagaplaanile eakate vaimse tervise. «30 protsenti intervjueeritutest tunnistas, et kannatab depressiooni all. Vanemaealiste emotsionaalse seisundi alahindamine on levinud nähtus ja kindlasti on tarvis laiemat arutelu, kuidas seda parandada,» rõhutas Paat-Ahi.